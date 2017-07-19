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(ديسباسيتو) الأغنية الأكثر مشاهدة على الإنترنت في التاريخ

19/7/2017

قالت شركة يونيفرسال ميوزيك اليوم الأربعاء إن الأغنية الصيفية الراقصة (ديسباسيتو) حققت رقما قياسيا بعد أن أصبحت أكثر أغنية بثت على الإنترنت في التاريخ

 إذ تم بثها 4.6 مليار مرة عبر منصات بارزة.

وصدرت الأغنية في البداية في يناير كانون الثاني وغناها المغني لويس فونسي من بويرتوريكو ومغني الراب دادي يانكي ثم صدرت منها نسخة موزعة بشكل جديد ويشارك في غنائها جاستن بيبر. وتصدرت الأغنية قوائم سباقات الأغاني في 35 دولة حول العالم وهيمنت على المحطات الإذاعية.

وحطم رقم بث الأغنية الرقم القياسي الذي حققه المغني الكندي بيبر بأغنيته (سوري) التي صدرت عام 2015 وتوزيعاتها مما يجعلها أنجح أغنية بوب باللغة الإسبانية في التاريخ.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة يونيفرسال ميوزيك لوسيان جرينج في بيان "فتح البث على الإنترنت المجال لكي تصبح أغنية ذات إيقاع مختلف من ثقافة ولغة مختلفين نموذجا للنجاح العالمي".

وقالت الشركة إن الأغنية ظلت على قائمة أفضل مئة أغنية أمريكية لعشرة أسابيع على التوالي واحتلت المركز الأول في إسبانيا لمدة 17 أسبوعا وفي بريطانيا لمدة تسعة أسابيع.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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