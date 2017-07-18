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شاهد: بطولة العالم لسباق الحلزون

18/7/2017

فاز الحلزون "لاري" ببطولة العالم لسباق الحلزون التي أقيمت في مقاطعة نورفولك الإنجليزية.

وتغلب لاري على أكثر من 150 حلزونا منافسا، من بينها "يوسلايم بولت" الذي كان مرشحا للقب بالإضافة إلى الحلزون "هيربي 2" حامل لقب مسابقة العام الماضي والذي خرج من الدور الأول للتصفيات هذا العام.

وتسببت درجة الرطوبة العالية في الحد من سرعة الحلزون المعروف أصلا ببطئه.

وقطع لاري مسافة السباق البالغة 33 سنتمترا في دقيقتين و47 ثانية ليحظى بجائزة المركز الأول وهي عبارة عن حزمة كبيرة من أوراق الخس الخضراء.

ولم يتمكن لاري من تحطيم الرقم القياسي الذي قد سجله الحلزون آرشي عام 1995 وقطع مسافة السباق، الذي يقام منذ ستينات القرن الماضي، في دقيقتين و20 ثانية فقط.

المصدر : أسوشيتد برس + رويترز
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