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شاهد: اشتباكات بالأيدي وتراشق بالمياه داخل البرلمان التايواني

18/7/2017

اندلعت اشتباكات بين أعضاء في البرلمان التايواني، الثلاثاء، خلال اجتماع ميزانية لخطة لتطوير البنية التحتية في البلاد.

وتظهر لقطات من داخل الجلسة، لحظة اندلاع الشجار وتطوره إلى عراك شرس بالأيدي ولكمات بين أعضاء الحزب التقدمي الديمقراطي الحاكم، وحزب الكومينتانغ المعارض، كما يمكن رؤيتهم وهم يتراشقون بالمياه مع بعضهم البعض، ويتساقطون على الأرض أثناء العراك.

وحدث الخلاف حول برنامج تطوير البنية التحتية المثير للجدل، وهو ما دعا إليه الحزب الحاكم الديمقراطي، وعارضه حزب الكومينتانغ القومي.

ويهدف البرنامج أساسًا إلى بناء البنية التحتية للسكك الحديدية الخفيفة في جميع أنحاء الجزيرة.

المصدر : رويترز
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