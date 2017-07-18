شاهد: إنقاذ مثير لرجلين علقا بشاحنة وسط نهر هائج

نجح رجال الانقاذ في تحرير رجليْن علقا فوق شاحنة محطمة في وسط نهر غمرته مياه الفيضان بعد ظهر الأحد، في بلدية تشونغتشينغ بجنوب غرب الصين.

وفي مقاطعة فنغجي، زاد مستوى المياه في الأنهار بسبب استمرار العواصف الممطرة الشديدة.

وتقطعت السبل بالشاحنة عندما حاول السائق عبور النهر الهائج دون أن يدرك الخطر الذي ينطوي عليه.

وعندما وصل رجال الإطفاء، وجدوا الشاحنة وقد توقفت تمامًا ويوجد فوقها رجلين عالقين تقطعت بهم السبل على بعد كيلومتر واحد من الطريق على طول الشاطئ، في حين أن مستوى المياه لا يزال في ارتفاع.

وبسبب اندفاع المياه واستعار الفيضان، قرر رجال الإطفاء تنفيذ عملية إنقاذ مثيرة بالحبال استمرت لمدة 3 ساعات لتحرير الرجلين المحاصرين وسط المياه الهائجة، وبالفعل تم إنقاذهم والوصول بهم إلى اليابسة.