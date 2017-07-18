شاهد: إجلاء عشرات الآلاف في كندا بسبب حرائق الغابات

قال وزير الأمن العام والطوارئ الكندي رالف جوديل إن بلاده ستستعين بطائرات عسكرية في مكافحة حرائق الغابات التي تنتشر بسرعة في غرب البلاد.

وأجبرت حرائق الغابات نحو 40 ألف شخص على مغادرة منازلهم في مقاطعة كولومبيا البريطانية.

وقال جوديل للصحفيين إن الحكومة المحلية قدمت طلبين للحكومة الاتحادية للحصول على مساعدة من الجيش في مقاومة الحرائق التي قال إن من المتوقع أن تتفاقم. مضيفا أن أستراليا سترسل 50 رجل إطفاء لمساعدة بلاده في مكافحة الحرائق التي غطت مساحات شاسعة من الأراضي.

وأرسل الجيش طائرتين وخمس طائرات هليكوبتر للمساعدة في عمليات الإجلاء والنقل.

وخصص إقليم كولومبيا البريطانية 100 مليون دولار كندي، أي نحو 78 مليون دولار أمريكي، لتمويل حالة الطوارئ التي تعد الأولى التي يتم إعلانها في المنطقة منذ عام 2013.

وسيوزع الصليب الأحمر الكندي مقررات مالية تبلغ 600 دولار كندي لمساعدة النازحين فيما ستصرف المبالغ المتبقية على إعادة البناء.

وكانت حرائق غابات العام الماضي بإقليم ألبرتا المجاور قد تسببت في نزوح نحو 88 ألف شخص وتلف مساحات كبيرة من الأراضي.