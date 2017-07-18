جرّاحون يزيلون 27 عدسة لاصقة من عين عجوز بريطانية

أزال جراحون في بريطانيا، 27 عدسة لاصقة من عين امرأة عجوز تبلغ من العمر (67 عاما) حضرت إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء عملية جراحية روتينية في العين.

وكان يفترض أن تجرى للمرأة عملية جراحية لإزالة جسم غريب يميل إلى الزرقة غير أن الإجراء الطبي المقرر أزال "كتلة صلبة" تتكون من 17 عدسة لاصقة مثبتة في مادة مخاطية، ثم كشفت الفحوصات اللاحقة وجود 10 عدسات لاصقة أخرى.

وأوضح تقرير نشر في المجلة الطبية البريطانية، أن المرأة ظلت ترتدي عدسات لاصقة تستخدم لمرة واحدة فقط لمدة 35 عامًا، ولم تشكو من أي تهيج في عينيها.

لكن بعد إزالة العدسات اللاصقة المثبتة في عينيها، في مستشفى "سوليهول" قرب مدينة برمنغهام البريطانية، قالت المرأة إنها شعرت براحة كبرى.

وأضافت أنها لم تكن تزور الطبيب بصورة منتظمة، وأنها أصيبت بالصدمة بعد رؤية كل تلك العدسات.

وقالت روبال مورجاريا، متدربة متخصصة في طب العيون، لمجلة أوبتيميتري توداي "إنه لم يسبق لأي منا أن شاهد مثل هذا من قبل"، مضيفة "لقد كانت كتلة كبيرة جدا بحيث أن العدسات اللاصقة الـ 17 كانت ملتصقة مع بعضها بعضا".

وذكر التقرير الطبي المتعلق بحالتها أن المريضة عانت من ضعف الرؤية في عينها اليمنى وفي المنطقة العميقة من عينيها، والتي ربما شكلت عاملا وراء ضياع العدسات اللاصقة.

وقالت متحدثة باسم رابطة أطباء العيون، سيري سميث جاينس أن ضياع العدسات اللاصقة في منطقة العين يشكل مشكلة عامة لكنها عادة ما تجد سبيلها نحو الخارج.

وأضافت أنه عادة ما تكون العدسات اللاصقة مخفية، وتكون مغطاة في الجفن العلوي من العين، ولا يمكن أن تختفي أبعد من ذلك بسبب وجود "جيب".

وتابعت أن الأمر ذاته نجده تحت الجفن السفلي، ولا يمكن أن توجد العدسات اللاصقة إلا في أحد هذين المكانين.