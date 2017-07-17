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وفاة جورج روميرو مبتكر أفلام الزومبي عن 77 عاما

17/7/2017

قال شريك جورج روميرو، مبتكر أفلام الزومبي، إن روميرو توفي (الأحد) بسبب إصابته بسرطان الرئة في مستشفى بمدينة تورنتو الكندية عن 77 عاما.

وكتب روميرو وأخرج فيلم (نايت أوف ذا ليفينغ ديد) في 1968، والذي يروي قصة عودة الموتى إلى الحياة وأكلهم لحوم الأحياء بالإضافة إلى خمسة أجزاء منها (دان أوف ذا ديد) الذي تصدر إيرادات السينما في 1978.

وبالإضافة إلى رعب الزومبي الذين يأكلون لحوم الأحياء فإن سلسلة أفلام (ديد) تمحورت حول موضوع الأشخاص الذين يعيشون في رعب أثناء خضوعهم للحصار حيث يتحول كل منهم ضد الآخر بدلا من الاتحاد في مواجهة عدوهم المشترك.

وقال روميرو لنيويورك تايمز في 2016 إن الكثير والكثير من الأشخاص شاهدوا فيلمه ونتيجة ذلك "ظل الفيلم حيا".

ويذكر موقع (آي.إم.دي.بي دوت كوم) لقاعدة بيانات الأفلام على الإنترنت أن فيلم (نايت أوف ذا ليفينغ ديد) الذي تكلف إنتاجه قرابة 114 ألف دولار حصد إيرادات في جميع أنحاء العالم حوالي 30 مليون دولار.

ويقول الموقع إن فيلم (دون أوف ذا ديد) حقق إيرادات بلغت 55 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.

المصدر : رويترز
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