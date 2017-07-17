مختبر أبحاث تركي يبيع "الحشرات" لتغطية النفقات

تمكن مختبر للأبحاث في تركيا من تغطية نفقات أبحاثه من خلال إنتاج وبيع حشرات نافعة تساهم في مكافحة الآفات.

وقال مدير معهد بحوث الفستق العنتابي الدكتور نوزات أصلان لوكالة الأناضول التركية للأنباء إن "الذبابة البيضاء" تعتبر العدو الأول لأشجار الفستق وتسبب أضرارًا كبيرة لأشجار الفستق.

وأضاف أن مختبر المكافحة البيولوجية للآفات التابع للمعهد شرع بإنتاج وبيع حشرة تقتات على هذه الحشرات وتعرف باسم "آنثوكوريس مينكي"، وتقوم هذه الحشرة بتخليص شجر الفستق من آفة الذبابة البيضاء.

وشدد أصلان على أهمية دور المكافحة البيولوجية للآفات في التقليل من استخدام المواد الكيميائية وأهمية استغلال دور الحشرات المفيدة في هذا السياق.

وأشار أصلان إلى أن مختبر المكافحة البيولوجية للآفات، الذي جرى افتتاحه العام الماضي، تمكن من تغطية نفقات أبحاثه، من خلال إنتاج وبيع هذا النوع من الحشرات النافعة التي تساهم في مكافحة الآفات.