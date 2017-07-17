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قرد يقطع الكهرباء عن مدينة في زامبيا

17/7/2017

قالت شركة الكهرباء الحكومية في زامبيا اليوم الاثنين إن قردا من نوع البابون تسبب في إغراق مدينة سياحية في ظلام دامس بعد عبثه بمحول في محطة كهرومائية.

ومحطة الكهرباء التي تبلغ قدرتها 108 ميجاوات في مدينة لفنغستون، وهي مركز للسائحين الذين يزورون شلالات فكتوريا القريبة منها، تقع بالقرب من متنزه وطني لكن يندر دخول الحيوانات المحطة.

وقالت شركة زيسكو المالكة للمحطة إن القرد عطل أحد محولات الكهرباء عالية القدرة ما أدى إلى قطع التيار عن نحو 40 ألف عميل لمدة خمس ساعات.

وقال هنري كاباتا المتحدث باسم الشركة "أصيب البابون بصدمة كهربائية وسُلم إلى مسؤولي الحياة البرية لعلاجه" مضيفا أن من حسن حظ القرد أنه مازال حيا.

وفي واقعة مشابهة العام الماضي تسبب قرد في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى كينيا كلها.

المصدر : رويترز
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