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شاهد: كرسي متحرك يُدفَع بالجزء العلوي من الجسد لا باليد

17/7/2017

عرض في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن نموذج كرسي متحرك يسمح لمرضى الشلل النصفي بتحريكه باستخدام حركة الجزء العلوي من الجسم وليس من خلال الكسر أو الدفع باليد.

وصمم الكرسي المتحرك الجديد المصمم السويسري ريتو توغني، وأطلق على الكرسي الجديد اسم "رياجيرو"، وهو يسمح لمرضى الشلل النصفي من التحرك بحرية بمجرد تحريك الجزء العلوي من الجسم في أي اتجاه بسلاسة.

وقال إن استخدام الجزء العلوي من الجسم للتحويل والحركة، يحافظ على الطاقة وحركة الكرسي، مما يجعل التوجيه أسهل.

ويسمح الكرسي الجديد للمستخدمين بتغيير الاتجاه عن طريق الميل يمينًا ويسارًا في الاتجاه الذي يرغبون في التحرك نحوه.

وتم تقديم براءة اختراع لتصميم "توغني" الذي يبحث عن شركاء الاستثمار لتحويل النموذج الأولي إلى نموذج يطرح للمستهلك.

المصدر : رويترز
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