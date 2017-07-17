شاهد: كرسي متحرك يُدفَع بالجزء العلوي من الجسد لا باليد

عرض في الأكاديمية الملكية للفنون في لندن نموذج كرسي متحرك يسمح لمرضى الشلل النصفي بتحريكه باستخدام حركة الجزء العلوي من الجسم وليس من خلال الكسر أو الدفع باليد.

وصمم الكرسي المتحرك الجديد المصمم السويسري ريتو توغني، وأطلق على الكرسي الجديد اسم "رياجيرو"، وهو يسمح لمرضى الشلل النصفي من التحرك بحرية بمجرد تحريك الجزء العلوي من الجسم في أي اتجاه بسلاسة.

وقال إن استخدام الجزء العلوي من الجسم للتحويل والحركة، يحافظ على الطاقة وحركة الكرسي، مما يجعل التوجيه أسهل.

ويسمح الكرسي الجديد للمستخدمين بتغيير الاتجاه عن طريق الميل يمينًا ويسارًا في الاتجاه الذي يرغبون في التحرك نحوه.

وتم تقديم براءة اختراع لتصميم "توغني" الذي يبحث عن شركاء الاستثمار لتحويل النموذج الأولي إلى نموذج يطرح للمستهلك.