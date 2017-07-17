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شاهد: طالب غاني يصمم محرك بحث فيديو منافسًا ليوتيوب

17/7/2017

عكف الطالب الغاني غابرييل أوبار على بناء محرك بحث يمكن أن يتحدى هيمنة محرك بحث الفيديو الأشهر "يوتيوب".

وقال أوبار، البالغ من العمر 19 عاما، إنه عكف على تطوير نفسه ومعرفة كيفية صياغة "الأكواد" عن طريق دورات على الإنترنت في وقت فراغه، وهو حاليا طالب يدرس علم الاجتماع في جامعة غانا،  بالعاصمة أكرا.

وفي سعيه لمنافسة غوغل، محرك البحث الأكثر شعبية في العالم، وضع أوبار ميزات إضافية وجديدة، ليصبح "مودكلو Mudclo"، وهو محرك بحث مجاني لأشرطة الفيديو.

ويتميز مودكلو باكتشاف تدفق الفيديو من مواقع مختلفة على شبكة الإنترنت في مكان واحد.

وقال أوبار "أعتقد أن نشاطي التجاري جيد بما فيه الكفاية، وأنه يمكن أن يتسع نطاقه عالميًا".

وتابع "في حين أن موقع يوتيوب عبارة عن موقع لاستضافة الفيديو، فإن مودكلو يجمع بين القوة من يوتيوب واثنين من مواقع استضافة الفيديو الأخرى من أجل خلق محرك بحث مختلف وأكثر تميزًا".

وتشمل عمليات البحث الأكثر شيوعًا لدى مستخدمي مودكلو، الإعلانات ومقاطع الفيديو الموسيقية ومحتوى الهواة.

وقد لفت "مودكلو" بالفعل انتباه بعض شركات التكنولوجيا الكبيرة في العالم، بما في ذلك مواقع استضافة الفيديو الأكثر استقرارا، على الرغم من أن هناك بعض الأعمال التي يتعين القيام بها على مودكلو بهدف تعزيز الميزات والخبرات البصرية التي يمكن توفيرها للمستخدمين.

ويقول الخبراء إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن أن تساعد أفريقيا في التغلب على أوجه القصور في البنية التحتية، وتلبية الطلب المتزايد على المستهلكين، وتعزيز التجارة الإقليمية، وتنويع الاقتصادات، ما ينهى الاعتماد على المواد الخام.

المصدر : رويترز
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