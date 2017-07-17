شاهد: روبوت يصنع حلوى غزل البنات

صممت مجموعة من صغار المخترعين في مصر إنسانا آليا (روبوت) قادرا على عمل حلوى غزل البنات بشكل آلي.

ويتألف الفريق من مجموعة من الأطفال ويُطلق عليه "بيغ هيرو 6″ وفاز بعدة جوائز في مجال صناعة الروبوتات ولاقى أحدث اختراعاتهم وهو الإنسان الآلي القادر على صنع حلوى غزل البنات استحسان المحكمين في المنافسات والمستخدمين على حد سواء.

واستلهم مؤسس الفريق أسامة زايد فكرة إنشاء المجموعة قبل ثلاث سنوات بعدما أظهر ابنه الصغير شغفا بالروبوتات.

ويتألف الفريق الآن من أربعة من تلاميذ المدارس بينهم نجل زايد وهو مبرمج ومصمم ميكانيكي ومصمم إلكترونيات ومنسق تصاميم.

ويجتمع الفريق ثلاثة أيام في الأسبوع بعد المدرسة لصنع الروبوتات وتعلم كل شيء من البرمجة حتى التصميم الميكانيكي.

وقال زايد إن أحدث اختراعاتهم تولد من فكرة صناعة روبوت بإمكانه القيام بأعمال الطهي بشكل مستقل.

وكان زايد قد بدأ في عام 2013 تعليم نفسه بنفسه في مجال الروبوت والهندسة الميكانيكية من خلال دورات على الإنترنت قبل أن يبدأ في إنشاء الفريق.

ويقوم الفريق المؤلف من أربعة أفراد الآن بتعليم أطفال آخرين تتراوح أعمارهم بين 8 و12 عاما أساسيات الروبوتات ويأملون في يوم من الأيام في صناعة جيل من المبرمجين والمصممين الميكانيكيين الشغوفين بصناعة الروبوتات.

كما يأمل الفريق في صنع روبوت يمكن في نهاية المطاف أن يطهو وجبة مصرية كاملة.

ودُعي فريق المهندسين الصغار إلى المشاركة في معرض صناع العالم المرموق في نيويورك في سبتمبر /أيلول وهو مؤتمر سنوي يجمع مصممي الروبوتات لعرض اختراعاتهم.

لكن رغم تلقي التمويل من السفارة الأمريكية بالقاهرة يواجه الفريق صعوبات في العثور على دعم كاف للمشاركة في المعرض.