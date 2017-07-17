شاهد: أردنيون يعيشون تجربة الأكل مثل المكفوفين

في إطار حملة لزيادة الوعي باحتياجات ذوي الإعاقة البصرية، نظم مركز أردني للعمل التطوعي يوما خاصا بالتعاون مع أحد مطاعم العاصمة عمان.

وحسب الأرقام الرسمية، يمثل ذوي الاحتياجات الخاصة نحو 13% من سكان الأردن.

وعرض المطعم على زبائنه تجربة فريدة، وهي تناول الطعام والشراب بدون أن يروه.

وقام عدد من الزبائن بتغطية عيونهم بعصابة سوداء لدى دخولهم المطعم، ووجدوا صعوبة في فتح الأبواب والعثور على مقاعد لا يستطيعون رؤيتها فضلا عن صب الشاي الساخن وتقطيع الطعام على الأطباق.

وقال عدد من رواد المطعم الذين خاضوا التجربة إنهم أصبحوا الآن أكثر تفهما للتحديات التي تواجه ضعاف البصر والمكفوفين بعد أن شعروا بالخوف والاضطراب لعجزهم عن رؤية الأشياء لفترة وجيزة.