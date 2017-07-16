البث الحي
منوعات|تركيا

صورة: شاب تركي يطلب يد حبيبته بلافتة علّقها أمام شرفتها

اللافتة التي رفعها الشاب أمام شرفة منزل حبيبته طالبًا يدها
اللافتة التي رفعها الشاب أمام شرفة منزل حبيبته طالبًا يدها
16/7/2017

أقدم شاب تركي يدعى عيسى كسكين (29 عامًا) على طلب يد حبيبته إسراء إكيز (24 عامًا)، بطريقة غريبة، إذ قام بتعليق لافتة على رافعة وعرضها أمام شرفة منزلها في الطابق الرابع.

وكتب "كسكين" المقيم في ولاية وزنغولداق شمالي تركيا، على اللافتة بعد أن وضع صورته إلى جانب صورة حبيبته: "هل تقبلين بي هكذا طوال العمر؟"، ثم اتصل بها وطلب منها الخروج إلى الشرفة.

وبعد ذلك دعا الشاب حبيبته إلى النزول وطلب يدها، لترد عليه الفتاة بالموافقة.

وأكد "كسكين" رغبته بمفاجأة حبيبته، وأنه أعد هذه الخطة مع أصدقائه، قائلاً "كانت خطة جيدة، ونالت إعجابها".

أما الفتاة إكيز فأبدت استغرابها من الطريقة التي لجأ إليها كسكين، وقالت إنها لم تكن تتوقع مثل هذا الشيء.

المصدر : الأناضول
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

جمعية مسلمة تستبق قرار إغلاقها في فرنسا بحل نفسها

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)