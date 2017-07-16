صورة: شاب تركي يطلب يد حبيبته بلافتة علّقها أمام شرفتها

أقدم شاب تركي يدعى عيسى كسكين (29 عامًا) على طلب يد حبيبته إسراء إكيز (24 عامًا)، بطريقة غريبة، إذ قام بتعليق لافتة على رافعة وعرضها أمام شرفة منزلها في الطابق الرابع.

وكتب "كسكين" المقيم في ولاية وزنغولداق شمالي تركيا، على اللافتة بعد أن وضع صورته إلى جانب صورة حبيبته: "هل تقبلين بي هكذا طوال العمر؟"، ثم اتصل بها وطلب منها الخروج إلى الشرفة.

وبعد ذلك دعا الشاب حبيبته إلى النزول وطلب يدها، لترد عليه الفتاة بالموافقة.

وأكد "كسكين" رغبته بمفاجأة حبيبته، وأنه أعد هذه الخطة مع أصدقائه، قائلاً "كانت خطة جيدة، ونالت إعجابها".

أما الفتاة إكيز فأبدت استغرابها من الطريقة التي لجأ إليها كسكين، وقالت إنها لم تكن تتوقع مثل هذا الشيء.