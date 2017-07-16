شاهد: فن المكياج يجعل عجوزا كوريّة نجمة على يوتيوب

قامت فتاة في كوريا الجنوبية بنشر مقاطع فيديو لجدتها التي تبلغ من العمر 70 عاماً، لمساعدتها على الحفاظ على ذاكرتها في حال فقدتها، إذ يعتبر المرض متوارثا في العائلة.

لكن مقاطع الفيديو، التي نشرت منذ 5 شهور على اليوتيوب، نالت انتشاراً كبيراً في أوساط الشباب؛ إذ تداول الشباب مقاطع السيدة "بارك ماك-ري" وهي تضع المكياج بشكل احترافي يعطي مظهر النجوم بالإضافة إلى مقاطع من رحلاتها حول العالم.

وقالت الجدة: "في أحد الأيام قامت حفيدتي بتصويري في بضع مقاطع فيديو، ثم رفعتها على موقع يوتيوب و بعد 20 يوم، قالت لي: جدتي لقد حصلنا على الجائزة الكبرى".

وتخطى أشهر مقطع للجدة 1.8 مليون مشاهدة وهو بعنوان "الذهاب إلى دكتور الأسنان ومظهر مكياج السوق". وتظهر بارك في الفيديو وهي تضع كحل العين بحذر وأحمر شفاه.

ويصل عدد المشتركين في قناة بارك على اليوتيوب أكثر من 277 ألف مشارك ولديها ما يقرب من 108 ألف متابع على إنستغرام.

وبلغت شعبيتها أن بعض المعجبين الشباب في كوريا الجنوبية سافروا لرؤية الجدة، التي قالت: "لقد سألتهم، إن الشباب لا يقومون حتى بتوظيف كبار السن وأنتم سافرتم كل هذه المسافة لرؤيتي؟ فاحتضنوني وأخبروني كم يحبونني، وشعرت بامتنان كبير لهؤلاء الطلاب".

وتجمع مئات من معجبي بارك لرؤيتها في أول برنامج للمكياج لها فيما يعرف بمهرجان "المؤثرين والفنانين في وسائل الإعلام الرقمية" (DIA) لعام 2017 بالعاصمة سول في 16 يوليو/تموز، والذي يعد أكبر تجمع لصانعي المحتوى في آسيا تبعاً لمنظم الفعاليات، وفقا للشركة المنظمة له "سي جي إي آند إم".

وشجع المعجبون، والذين كانوا في غالبيتهم مراهقين وشباب في العشرينات، بارك خلال رسمها لثمرة شمام كورية على وجه فتاة، كجزء من عرضها الفريد في المكياج خلال المهرجان.

وقالت بارك التي تمتلك مطعماً، إنها لا تعيش حياة مزدوجة بل حياة جديدة. فبعد انتهاء يومها، تعود للبيت لتصبح نجمة يوتيوب.