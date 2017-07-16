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شاهد: سباق طيني بالجاموس والمحاريث في مزارع تايلاند

16/7/2017

شارك المزارعون التايلانديون في مقاطعة تشونبورى الشرقية في سباق الجاموس السنوي بالمحاريث وسط الطين، الأحد، كجزء من مهرجان يهدف للحفاظ على تقليد الحراثة التقليدية بالجاموس.

ويجري تنظيم هذا السباق، الذي يشير إلى الأسلوب الذي كان متبعا منذ فترة طويلة محل الطرق الحالية السهلة في إعداد التربة لزراعة الأرز، خلال استراحة المزارعين من موسم الزراعة.

ويقول المزارعون إن معظم هذا الجاموس لم يعد يستغل في الوقت الحاضر للعمل في الأراضي الزراعية، ولكنه  ينضم إلى المسابقات فقط كهذا السباق وسط الأوحال، حيث إن بعضها لم يعمل أبدًا في الحراثة مثل أسلافها.

ويعد الجاموس أكثر قيمة الآن من أي وقت مضى، وتعتمد قيمتها السوقية على أدائها، حيث يبدأ سعر الجاموسة بأكثر من 2400 دولار أمريكي.

المصدر : رويترز
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