شاهد: تساقط نادر للثلوج في تشيلي لأول مرة منذ 10 سنوات

شهدت سانتياغو عاصمة تشيلي تساقطًا للثلوج هو الأول منذ عقد من الزمن، ما دفع العديد من المواطنين إلى الخروج في الثلج للاستمتاع بهذا الحدث النادر.

ولم يمنع البرد القارس سكان سانتياغو من الاستمتاع بتساقط الثلوج، والتي وصفها بعضهم بـ"السحرية"، حيث خرج العديد منهم في وقت مبكر من صباح السبت بزيهم الشتوي للهو واللعب والابتسام وسط الثلوج المتساقطة بهدوء في جميع أنحاء المدينة.

وتسبب الحدث غير العادي في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وقالت سلطات إدارة الكوارث إنه مع تراجع درجات الحرارة مساء السبت، إلى الصفر تقريبًا، حرمت 280 ألف أسرة من الكهرباء.

وأغلق الكثير من الشوارع، بسبب الثلوج، التي وصل سمكها في بعض المناطق إلى أكثر من 30 سنتيمترًا.

ويعيش ثلث سكان تشيلي، البالغ عددهم 18 مليون نسمة، في العاصمة سانتياغو.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة في الأيام المقبلة إلى أقل من الصفر بثلاث درجات.

وقال خبراء الأرصاد الجوية إن المزيد من الثلوج يمكن أن يتساقط الأحد، بينما يسود البرد القارس المنطقة.