شاهد: أفغانيات يصلن أمريكا للمشاركة في مسابقة دولية للروبوت

وصل فريق من فتيات أفغانيات إلى الولايات المتحدة السبت، للمشاركة في أول أولمبياد دولي للروبوت في العاصمة واشنطن، بعد رفض منحهن تأشيرة الدخول للولايات المتحدة مرتين.

وقالت تقارير إن الفتيات الستة مُنحن تأشيرة دخول الولايات المتحدة بعد طلب من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وكان فريق الفتيات، وجميعهن من مقاطعة هرات غربي أفغانستان، قد بدأن في دراسة الروبوت في شهر يناير/كانون الثاني، و تمكنّ من إنتاج الروبوت الخاص بهم في أسبوعين فقط، وهذا هو أول روبوت يقوم بتصنيعه فريق من الإناث فقط في هذا البلد الذي دمره الحرب.

وكان الفريق يعتزم المشاركة في المسابقة من خلال خدمة الاتصالات الهاتفية والفيديو عبر الإنترنت "سكايب"، بعد رفض منحهن تأشيرات الدخول إلى الولايات المتحدة.

وتعد أفغانستان واحدة من أصعب الأماكن في العالم بالنسبة لحصول النساء على حقهن في التعليم أو العمل خارج البيت.