شاهد: ولادة نادرة لخمسة توائم من الأسود البيضاء في التشيك

تحتفل حديقة حيوان في جمهورية التشيك بمولد خمسة توائم من الأسود البيضاء وهي سلالة نادرة باتت على وشك الانقراض في الحياة البرية.

ولدت الأشبال وهي أربع إناث وذكر في الرابع من مايو / أيار وعمرها حاليا 10 أسابيع وفي حالة صحية جيدة.

وعادة ما تلد اللبؤة ما بين اثنين إلى ثلاثة أشبال في المرة الواحدة لكن ولادة خمسة توائم تعد أمرا نادرا للغاية.

وقال مسؤولون في حديقة الحيوان إنهم يواجهون صعوبة في أخذ الصغار بعيدا عن أمهم من أجل ضمان الحفاظ على الوزن الصحي.

وقال فيكتور أمبروز مالك الحديقة والمسؤول عنها إنه يمكن للجميع إدراك أن دعم الأشبال الخمسة الصغيرة مهمة صعبة على الأم.

والأسود البيضاء طفرة جينية فريدة وتعيش في مناطق بجنوب القارة الأفريقية وأصبحت منقرضة من الناحية الفنية لمدة 12 عاما على الأقل حتى تم إعادة إدخالها للبرية في 2004.

وتقول الرابطة العالمية لحماية الأسود البيضاء إن هناك أقل من 13 أسدا أبيض متبقيا في البرية وما يصل إلى نحو 300 فقط في الأسر.