شاهد: سباق "أطفال الحفاظات" في نيويورك

شارك أكثر من 30 رضيعا في سباق " الزحف" والذي صُنف بأنه أبطأ سباق رياضي، للوصول إلى خط النهاية والذي بلغ طوله 3 أمتار.

وانطلق السباق السنوي الثامن، الجمعة في نيويورك وكان التحدي الذي يواجه الأطفال الرضع هو الزحف عبر حصيرة طولها – فقط – 10 أقدام (3 أمتار) في وقت كان فيه الآباء والأمهات يطلقون صيحات التشجيع والمناصرة لأبطال السباق الذين تجمد البعض منهم في مكانه.

وبينما كان الرياضيون، الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 24 شهرا، والذين هم في طور التدريب الطبيعي يتبارون في "الزحف على الأربعة " فإن المنافسة كانت أكثر حدة بين الكبار منهم.

يقول منظم السباق "سكوت هوتماشر" إن المنافسة الحقيقية في السباق هي بين المشجعين -الآباء والأمهات – في حين لا يكترث المتسابقون كثيرا بما يجري حولهم.

ويستغرق "السباق الزاحف" في الوصول إلى خط النهاية عدة ثوان، هي سجادة طولها 10 أقدام.

وفاز في هذا السباق الاستثنائي الطفلة "بروك بندر" من دالاس تكساس، التي تبلغ من العمر 11 شهرا.

وقد أوضحت والدتها كريستي إستراتيجيتها لفوز ابنتها بالسباق، فقالت، إن الطفلة تحب والدها" بنت أبيها "ولهذا فهو يقف على الجانب الآخر من السجادة ويشجع الطفلة للقدوم ناحيته، ما يجعلها تسرع الخطى والزحف نحوه، ومن ثم الفوز في السباق الكبير".