البث الحي
منوعات

شاهد: زورق بوقود غير تقليدي يبدأ رحلة حول العالم

15/7/2017

بدأ زورق ذاتي التزود بالوقود رحلة حول العالم مدتها ست سنوات انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس باتجاه المحيط الأطلسي.

وسوف يستخدم الزورق توربينات الرياح والخلايا الشمسية ونظام خلايا تعمل بوقود الهيدروجين خلال رحلته.

وبلغت تكلفة بناء الزورق خمسة ملايين يورو، أي نحو 5.25 ملايين دولار.

وسيعتمد الزورق، الذي يبلغ طوله 30.5 مترا، على الطاقة المولدة من الشمس أو الرياح خلال النهار على أن يستفيد من خزانات الهيدروجين في الليل.

وينتج الزورق الهيدروجين الخاص به من خلال التحليل الكهربائي لمياه البحر.

وتم تصميم الزورق عام 1983 وشارك بنجاح في سباقات الإبحار في البحار المفتوحة، قبل أن يدخل كل من فريدريك داريل و فيكتورين إروسار ومعهد أبحاث فرنسي تعديلات عليه ليصبح ذاتي التزود بالوقود.

ويأمل مصمموه أن يصبح نموذجا لاستخدام طاقة خالية من الانبعاثات في المستقبل.

المصدر : أسوشيتد برس
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)