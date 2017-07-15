شاهد: زورق بوقود غير تقليدي يبدأ رحلة حول العالم

بدأ زورق ذاتي التزود بالوقود رحلة حول العالم مدتها ست سنوات انطلاقا من العاصمة الفرنسية باريس باتجاه المحيط الأطلسي.

وسوف يستخدم الزورق توربينات الرياح والخلايا الشمسية ونظام خلايا تعمل بوقود الهيدروجين خلال رحلته.

وبلغت تكلفة بناء الزورق خمسة ملايين يورو، أي نحو 5.25 ملايين دولار.

وسيعتمد الزورق، الذي يبلغ طوله 30.5 مترا، على الطاقة المولدة من الشمس أو الرياح خلال النهار على أن يستفيد من خزانات الهيدروجين في الليل.

وينتج الزورق الهيدروجين الخاص به من خلال التحليل الكهربائي لمياه البحر.

وتم تصميم الزورق عام 1983 وشارك بنجاح في سباقات الإبحار في البحار المفتوحة، قبل أن يدخل كل من فريدريك داريل و فيكتورين إروسار ومعهد أبحاث فرنسي تعديلات عليه ليصبح ذاتي التزود بالوقود.

ويأمل مصمموه أن يصبح نموذجا لاستخدام طاقة خالية من الانبعاثات في المستقبل.