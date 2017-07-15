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شاهد: حيلة ذكية تنقذ عامل علق داخل صراف آلي

15/7/2017

اعتمد عامل صيانة، علق داخل صراف آلي في ولاية تكساس حيلة ذكية، حيث أرسل نداء استغاثة مكتوب بخط يده على ورقة صغيرة أخرجها عبر الفتحة المخصصة للوصولات الورقية.

وكان الرجل يقوم بإجراء إصلاحات داخل الماكينة عندما أغلق الباب عليه، ولم يكن بإمكانه الاتصال بأي أحد خارجها، لعدم وجود هاتف بحوزته.

واعتمد عامل الصيانة الذي علق داخل الغرفة الخلفية لماكينة صراف آلي في تكساس جنوبي الولايات المتحدة فكرة صائبة، اعتقد كثير من مستخدمي الجهاز، أنها مزحة للوهلة الأولى، بعد أن وجدوا نداء استغاثة مكتوب بخط اليد على ورقة صغيرة في فتحة الماكينة المخصصة للوصولات الورقية.

وكتب عامل الصيانة على الورقة "الرجاء المساعدة، أنا عالق هنا، وليس لدي هاتف، يرجى الاتصال برئيسي"، وكتب رقم هاتف رئيسيه بالعمل.

وذكرت الشرطة أن الرجل كان يغير قفل غرفة تتصل بأجهزة الصراف الآلي لـ( بنك أوف أمريكا) عندما وقعت الحادثة.

ووصلت الشرطة إلى المكان بعد أن قرر أحد مستخدمي الصراف الاتصال بها، حين سمع صوت الرجل يصدر من داخل الغرفة.

وقال أحد رجال الشرطة "لقد سمعنا صوته من داخل الجهاز لن ترى أمرا مثل هذا في حياتك، شخص عالق في جهاز الصراف الآلي، مجرد مجنون".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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