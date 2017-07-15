شاهد: أكثر من ألفي مصارع يتنافسون في "مصارعة الزيت" في تركيا

بدأ نحو 2200 مصارع تركي منافساتهم في رياضة فريدة من نوعها تسمى "مصارعة الزيت" في استاد بمدينة أدرنة شمال غربي تركيا.

ويتنافس المصارعون للفوز بالحزام الذهبي للمسابقة التي يعود تاريخها للقرن الرابع عشر. ويرتدي المتنافسون خلالها سراويل جلدية ويقومون بدهان أجسامهم بزيت الزيتون قبل الدخول في نزال على أرض عشبية.

ويحصل الفائز بجائزة الحزام الذهبي على 50 ألف ليرة تركية، أي نحو 14 ألف دولار.

ويتنافس 60 مصارعا في مسابقات تأهيلية لدخول المرحلة النهائية في النسخة رقم 656 من الدورة السنوية التي تستضيفها أدرنة التي تقع قرب الحدود مع اليونان وبلغاريا.

وتحظى المسابقة بإقبال جماهيري كبير ومن المتوقع أن يتجاوز عدد المتفرجين عشرات الآلاف في اليوم النهائي للمسابقة التي يصفها الموقع الرسمي لها بأنها أقدم رياضة مستمرة في العالم حتى اليوم منذ انطلاقها عام 1357.