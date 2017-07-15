شاهد: أربعة آلاف شخص يتسابقون في أوحال شنغهاي بالصين

شارك أكثر من أربعة آلاف شخص في سباق الركض في الوحل الذي تنظمه مدينة شنغهاي الصينية سنويا.

وتضمن السباق تخطي 26 عقبة من بينها السباحة والزحف في الأوحال وقفز الحواجز.

وفي سباق الرجال فاز يو بي تشوان وقطع مسافة السباق في 39 دقيقة و28 ثانية بينما احتلت شوه تشينغ المركز الأول في سباق النساء بزمن قدره 53 دقيقة و48 ثانية.

ويحصل كل من الفائزين على جائزة مالية قدرها ثمانية آلاف يوان، أي ما يعادل 1180 دولارا أمريكيا.

ويجب على كل متسابق دفع ما يعادل 44 دولارا تقريبا للمشاركة في السباق.

وسباق شنغهاي هو الثالث في بطولة الركض في الوحل بالصين حيث سيقام السباق التالي في شنتشن في أغسطس/آب.