أوروغواي تبدأ بيع الماريغوانا للاستخدام الترفيهي

أعلنت السلطات في أوروغواي بدأ بيع الماريغوانا لأغراض الترفيه في الصيدليات في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من الأربعاء 19 من يوليو/ تموز.

واعتبارا من الأربعاء 19 من يوليو/ تموز، سيستطيع المستخدمون المسجلون الاختيار بين نوعين من المخدرات وشراء 10جرامات في الأسبوع من عدد محدود من الصيدليات.

ووفقا للمعهد الوطني لمكافحة القنب، سجل 4711 شخصا بالفعل وسيتم بيع الماريغوانا مقابل 1.3 دولار للجرام الواحد، أي أقل مما كان يدفع لتاجر غير قانوني.

ويعد هذا الإجراء المرحلة النهائية من عملية إضفاء الشرعية على استخدام الماريغوانا في أوروغواي التي بدأت في العام 2013.