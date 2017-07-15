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أسطورة الأغنية الفرنسية أزنافور يتمنى الغناء مع فيروز

أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور
أسطورة الغناء الفرنسي شارل أزنافور
15/7/2017

عبر أسطورة الأغنية الفرنسية شارل أزنافور في بيروت الجمعة عن رغبته في الغناء مع فيروز ضمن ثنائي مشترك باللغة العربية.

وكان الفنان الفرنسي قد وصل إلى لبنان لإحياء سهرة فنية ضمن مهرجانات مدينة فقرا كفر ذبيان الصيفية الواقعة في كسروان في جبل لبنان ليل السبت 15 يوليو/تموز.

وعقد أزنافور مؤتمرا صحفيا كشف فيه عن رغبته في الغناء مع فيروز في ثنائي مشترك قائلا "فكرة أن أغني مع فيروز تم طرحها منذ سنوات وأنا قادر على الغناء بالعربية إن تطلب الأمر مني ذلك".

وقال أزنافور إنه لا يستطيع أن يكون شخصاً طائفيا وأن يكتفي بكونه أرمنياً. وأضاف "لن استطيع أن أغني بالأرمنية فقط وأن أتناول الطعام الأرمني وأنام كأرمني واستيقظ أرمنيا بل على العكس يجب الانفتاح على العالم وعلى الديانات".

وقد سبق لأزنافور أن زار لبنان أكثر من عشر مرات منذ خمسينيات القرن الماضي وأحيا فيه عددا من المهرجانات والحفلات الفنية وعبر عن إعجابه بمناخ هذا البلد وطعامه، وقال في المؤتمر الصحفي إنه غالبا ما يأخذ معه طعاما لبنانيا أثناء مغادرته هذا البلد وقال ضاحكا "لا أحب الخيار الفرنسي لذلك أغادر دائما من هنا مع حبيبات الخيار اللبناني".

ووجه الصحفيون أسئلة لأزنافور عن سر بقائه مغنيا على المسرح على الرغم من بلوغه سن الثالثة والتسعين فكان دائما يجيب ضاحكا وساخرا موجها السؤال إلى الصحفيين أنفسهم قائلا "ماذا أفعل غير ذلك؟.. أحاول البقاء صامدا".

وأضاف أزنافور "قالت لي زوجتي مرة: أنت تتقدم في العمر وعليك أن تتوقف عن الغناء… أجبتها إن فعلت ذلك أموت".

ويجدد أزنافور نشاطه الفني عبر تأليف أغنية كل يوم وهو لا يتردد في إحياء حفلات ومهرجانات تتطلب منه السفر.

المصدر : رويترز
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