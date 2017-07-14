شاهد: مزاد علني لأول حقيبة هبطت على سطح القمر

سيتم بيع حقيبة صغيرة استخدمت لجلب عينات الغبار الأولى من القمر خلال أول مهمة في العالم إلى القمر في المزاد العلني، حيث تقوم دار "سوثبي" في نيويورك ببيعها في المزاد.

الغبار والحجارة التي تم جمعها من سطح القمر، تعود الى رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ، الذي سجل أول هبوط للإنسان على سطح القمر.

وبحسب دار سوثبي، فإن الحقيبة تحتوي على عينات جلبها معه أرمسترونغ من سطح القمر، وتعتبر كأولى العينات التي حصل عليها الإنسان من سطح القمر، وهي قطع نادرة.

وأشار المسؤولون في دار سوثبي إلى أن المزاد مخصص للاحتفاء بالذكرى 48 لهبوط أول رجل على سطح القمر وسيتم المزاد في 20 يوليو/تموز بنيويورك.

وتأمل الدار أن تحقق المعروضات ما مابين 2 و4 مليون دولار أمريكي.

كما يعرض للبيع أيضا "خطة الرحلة أبولو 13" والذي يتضمن ملاحظات مشروحة من قبل رواد الفضاء وملاحظاتهم حول خطورة الرحلة ويتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح ما بين 30 ألف و40 ألف دولار.

ويشمل البيع كذلك الكثير من الخرائط، والأغراض المتنوعة من بينها نماذج لمحركات الصواريخ وحتى "دمية سنوبي" التي كانت تميمة طاقم "أبولو 10″ ويتوقع أن تحقق هذه المعروضات أرقاما جيدة، فبحسب المسؤولين في دار سوثبي فإن " الفضاء ومقتنياته" يجتذب العديد من الرواد ومحبي جمع كل ما يتعلق به.