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شاهد: لبؤة ترضع فهدا صغيرا في واقعة فريدة

14/7/2017

أظهرت صور التقطت في محمية طبيعية في تنزانيا مشاهد مذهلة للبؤة وهي ترضع شبل فهد في حالة فريدة تتعارض مع ما هو معروف عن قتل الأسود لغيرها من القطط الكبيرة.

ويقول خبراء إنه لا توجد حالة أخرى مسجلة قامت فيها قطة برية كبيرة بإرضاع شبل من نوع آخر.

وقد تتآلف الحيوانات المفترسة مع أنواع أخرى من الأجناس آكلة اللحوم خلال حياتها في الأسر، لكن الأمر يختلف تماما خلال الحياة البرية حيث تتنافس القطط الكبيرة على الفرائس والطرائد.

وبينما تعيش الأسود في جماعات، تعيش الفهود بشكل منفرد، وتقوم الأم برعاية الصغار إلى حين البلوغ ومن ثم تنفصل عنها عادة للحياة بمفردها.

وقال خبراء من جمعية محلية لرعاية القطط البرية، تقوم بمتابعة اللبؤة عبر طوق إلكتروني مثبت في رقبتها، إن اللبؤة لديها أشبال في نفس عمر الفهد الصغير تقريبا وربما كان ذلك هو السبب في إرضاعها له.

المصدر : رويترز
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