دراسة: تناول الطماطم يوميًا يحارب سرطان الجلد

أفادت دراسة أمريكية حديثة إن تناول الطماطم بشكل يومي يخفض خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة 50 في المائة.

ورصدت الدراسة، التي أجراها باحثون بجامعة ولاية أوهايو الأمريكية، تأثير الطماطم في الحد من سرطان الجلد على مجموعة من الفئران.

وقسم الباحثون الفئران الذكور إلى مجموعتين الأولى تغذت على مسحوق الطماطم ضمن نظام الغذاء اليومي، لمدة 35 أسبوعًا، ثم تعرضت للأشعة فوق البنفسجية للشمس، والثانية لم تتغذى على الطماطم.

ووجد الباحثون أن المجموعة التي تغذت على مسحوق الطماطم انخفاض لديها أورام سرطان الجلد بنسبة 50 في المائة مقارنة بالمجموعة الثانية.

وأوضح فريق البحث أن التجارب السريرية السابقة التي أجريت على البشر كشفت أن تناول الطماطم مع مرور الوقت يمكن أن يضعف حروق الشمس، ويحمى من أضرار الأشعة فوق البنفسجية.

وقالت جيسيكا كوبرستون رئيسة فريق البحث إن السر وراء العلاقة بين الطماطم والسرطان هي أن ما يسمى بـ"الكاروتينات" الغذائية، والمركبات الصبغية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، قد تحمي الجلد من الأضرار الناجمة عن الأشعة فوق البنفسجية.

لكن تاتيانا أوبيريسين، أستاذة علم الأمراض وعضو المركز الشامل للسرطان في ولاية أوهايو قالت إنه يجب "وضع الجنس في الحسبان عند إجراء الأبحاث في المستقبل لوضع استراتيجيات وقائية مختلفة ضد السرطان لأن الدراسة أجريت على الفئران الذكور، لأن ما قد يعمل لدى الرجال قد لا يعمل دائمًا بشكل جيد مع النساء والعكس صحيح".

وركزت دراسات سابقة على قدرة مادة "الليكوبين" الكيميائية التي تعطي الطماطم لونها الأحمر، والتي ثبت أنها تُفيد في مكافحة السرطان.

وأظهرت الدراسة أن تناول حبات الطماطم بالكامل، يمكن أن يبطئ نمو خلايا سرطان المعدة وتساعد على الوقاية من المرض.

وسرطان الجلد هو أكثر أنواع السرطان شيوعًا في الولايات المتحدة الأمريكية، ووفقًا لتقدير المعهد الوطني للسرطان بأمريكا، وتم تشخيص نحو 74 ألف حالة إصابة جديدة من سرطان الجلد في أمريكا خلال عام 2015.