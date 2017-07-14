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منوعات|تركيا

المواصلات مجانا في إسطنبول لمدة يومين

اسطنبول
اسطنبول
14/7/2017

أعلن مجلس بلدية إسطنبول، عن مجانية خدمات النقل عبر كافة وسائل النقل العامة في المدينة، لمدة يومين، تبدأ صباح غد السبت، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لمحاولة الانقلاب الفاشلة.

وأوضح  بيان صادر عن البلدية، الجمعة، أن مجانية خدمات النقل تبدأ الساعة 06.00 حسب التوقيت المحلي (03.00 تغ) من صباح السبت.

وأشار البيان إلى أن مجانية الخدمات تمتد حتى الساعة 06.00 حسب التوقيت المحلي (03.00 تغ) من صباح الاثنين المقبل.

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز الماضي، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وقوبلت المحاولة الانقلابية باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية إذ توجه المواطنون تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب، وساهم بشكل كبير في إفشال مخطط الانقلاب.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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