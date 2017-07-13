شاهد: ولادة نمر نادر في حديقة الحيوان الوطنية بواشنطن

وضعت نمرة من فصيلة نمور سومطرة النادرة، وهو من الأنواع المهددة بالانقراض، مولودًا جديدًا في حديقة حيوان واشنطن الوطنية، الثلاثاء.

وقال المسؤولون في الحديقة إن المولود الصغير، الذي لم يتم تحديد جنسه بعد، يرضع ويتحرك ويتصرف بشكل طبيعي.

وهذا النمر الصغير هو ثاني مولود للنمرة الأم داماي التي تبلغ من العمر 8 سنوات، بينما يعتبر الابن الأول للنمر الأب سباركي البالغ من العمر 13 عامًا.

وقال الأطباء البيطريون، الذين يرصدون النمر الصغير والأم عبر كاميرا مراقبة، إن النمر الصغير لن يظهر للجمهور لعدة أشهر، في انتظار سلسلة من الاختبارات الصحية، بعدما اجتاز اختبار السباحة بنجاح.

وهناك ما يقدر بنحو 300 إلى 400 من نمور سومطرة في البرية.

ويعتبر هذا المولود الجديد أحدث نمر من تلك الفصيلة، وسيعيش جنبا إلى جنب مع شقيقه بندر، أول مولود ذكر للنمرة الأم داماي والذي ولد في أغسطس/آب 2013، وتبذل حديقة الحيوان جهودًا كبيرة للحفاظ على تلك الفصيلة.