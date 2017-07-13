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شاهد: مصممون يبدعون في تحويل القمامة لمنتجات أنيقة

13/7/2017

تمكن مصممون في كوبا من تحويل القمامة إلى مصدر لإنتاج أشياء أنيقة، عن طريق إعادة تدوير واستخدام القمامة، لاسيما وسط نقص المواد الخام في هذا البلد.

واستطاع أولاف أليخو صناعة "مصابيح الملح" بشكل جميل وأنيق وهي مصممة لتنقية الهواء، ولأجل ذلك، كان لزامًا على المصمم الكوبي أن يبحث في صناديق القمامة وأن يجوب أرصفة العاصمة هافانا من أجل تجميع قصاصات الخشب والأجهزة الكهربائية العتيقة لإعادة تصنيعها.

وفي كوبا، يقول مصممو الملابس والسلع المنزلية إن غياب متاجر الجملة بالإضافة إلى المصروفات وندرة المواد الخام أجبرهم على الإبداع في هذا المجال، وقد تحول الكثيرون إلى إعادة تدوير المواد التي تم التخلص منها.

وسمحت الحكومة لكوبيين آخرين بإقامة مشروعاتهم الخاصة في السنوات الأخيرة كجزء من خطتها لتحديث اقتصادها المتدهور على نمط الاتحاد السوفيتي وخفض الرواتب المتضخمة للدولة.

ونتيجة لذلك، زاد عدد العاملين لحسابهم الخاص في كوبا أكثر من 3 أضعاف خلال 6 سنوات إلى أكثر من 500 ألف بحلول نهاية عام 2016، وفقا للبيانات الرسمية.

وتبدع كاريداد ليمونتا (60 عاما) في صناعة حقائب أنيقة ومميزة من الملابس المعاد تدويرها من السراويل والقمصان فضلا عن التصاميم الأخرى.

ويشكو المصممون من أن المواد والمعدات اللازمة لإنشاء عملهم بعيدة المنال؛ حيث تعاني هافانا تراجعًا ونقصًا في المواد الخام منذ الحصار التجاري الأمريكي قبل نصف قرن.

المصدر : رويترز
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