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شاهد: لقطات مروعة لانهيار أرضي يدفن 8 سيارات

13/7/2017

التقطت كاميرا لوحة قيادة إحدى السيارات، لحظة مروعة لانهيار أرضي مفاجئ على طريق مزدحم في منطقة قوانغشى جنوب الصين، ما أدى إلى دفن 8 سيارات في الطين، الأربعاء.

ووقع الحادث، الذى يرجح أن يكون سببه هطول الأمطار بشكل مستمر، نحو الساعة 16:00 بالتوقيت المحلي بمقاطعة سانجيانغ دونغ، التي تتمتع بحكم ذاتي.

وأظهرت اللقطات لحظة تعرض عدة سيارات، من بينها شاحنة، لكمية هائلة من الطين المتدفق، لتصطدم بالشاحنة وبسيارة أخرى على الطريق.

وقال شو، السائق الذي صور الحادث ولم يسلم من الكارثة: "كانت سياراتنا تتحرك واحدة تلو الأخرى، ثم فجأة رأيت سقوط الطين، وكنت خائفًا حتى الموت، وقبل أن أعرف ذلك، ضربني الطين على رأسي وانقلبت سيارتي".

وصدم الانهيار الطيني 8 مركبات، بينما أصيب 16 من السائقين والركاب، وقد تُرك أحدهم محاصرًا داخل سيارته، في حيت تمكن الباقون من الفرار عبر نوافذ سياراتهم.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى مكان الحادث وإنقاذ الرجل المحاصر على الفور، مصابًا بجروح في ساقيه وظهره، حيث نُقل سريعا إلى المستشفى، وأصيب شخصان آخران بجراح طفيفة في الحادث.

وحتى مساء الأربعاء، ما زال الطريق مغلقا، حيث يستمر العمل على تنظيف المنطقة المتضررة.

المصدر : رويترز
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