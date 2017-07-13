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منوعات|العراق

شاهد: عراقي يجمع عددا ضخما من التحف وطوابع البريد

13/7/2017

يهوى العراقي حيدر جليل المقيم في البصرة جمع المقتنيات والتحف وطوابع البريد والأشياء النادرة منذ عقود.

لكن ما بدأه جليل في شكل هواية لجمع الطوابع في سن مبكرة جدا تحول الآن إلى عمل بدوام كامل.

ويفخر جليل الآن بأن لديه مجموعة مثيرة للإعجاب من المقتنيات التي جمعها بما في ذلك بعض الأشياء التي يقول إنها ذات أهمية تاريخية.

ويقول جليل إن بعض الأشياء التي بحوزته تعود إلى العصور القديمة.

وأوضح أنه يعتزم تسليم هذه التحف والمقتنيات إلى المتحف في البصرة، لكنه يتوقع الحصول على مقابل مالي.

لكن قحطان عبد علي مفتش الآثار والتراث في البصرة يقول إن السلطات تتوقع تسليم القطع الأثرية التاريخية وإلا فمن الممكن اتخاذ إجراءات قانونية.

وخلال غزو العراق بقيادة الولايات المتحدة عام 2003، تعرض المتحف الوطني العراقي للنهب وسُرقت قطع أثرية كثيرة.

وسقط كثير منها في نهاية الأمر في أيدي مسلحي "تنظيم الدولة الإسلامية" وتم تهريبها من العراق.

كما نهب التنظيم ودمر الكثير من المواقع القديمة في العراق وسوريا في إطار حملته لتطهير الأراضي الخاضعة لسيطرته من الأشياء التي يعتبرها المسلحون مخالفة للإسلام.

كما قام المسلحون بتجريف الموقع الأثري الشهير لمدينة نمرود القديمة في شمال العراق في عام 2014.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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