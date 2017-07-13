شاهد: البحرية السريلانكية تنقذ فيلا سحبته أمواج المحيط

أنقذت البحرية السريلانكية فيلا بريا سحبته أمواج المحيط القوية شمال شرق البلاد.

وكانت وحدة من البحرية السريلانكية تقوم بدورية روتينية قبالة سواحل منطقة كوكوثودواي بمدينة كوكيالي شمال شرق البلاد عندما رصدت الفيل وهو يصارع الأمواج، فسارعت لإنقاذه.

كما أرسلت البحرية عددا من السفن التي تحمل غواصين على متنها للمشاركة في عملية الإنقاذ التي استغرقت ست ساعات.

وقام الغواصون بربط حبل حول الفيل، لتقوم إحدى السفن بجره إلى الشاطئ.

وعقب إنقاذه قام عدد من مسؤولي الحياة البرية بإجراء فحص طبي للفيل للتأكد من عدم إصابته بأذى.