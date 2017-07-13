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شاهد: أول عقد زواج بين باحثيْن في القارة المتجمدة

13/7/2017

من المقرر أن يصبح الزوجان جولي بوم و توم سيلفستر أول زوجين يعقدان زواجهما في "القارة القطبية الجنوبية".

وسيستمتع كل من بوم وسيلفستر، وهما باحثان ميدانيان في المنطقة القطبية، بحفل زواج تحييه فرقة موسيقية مباشرة، في محطة أبحاث روثيرا، وفقا لما ذكرته هيئة المساحة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية (BAS). 

وسوف ينضم للحفل 20 شخصا في محطة علوم الأرصاد الجوية والبحرية، مع الوقت المحدد للاحتفال الذى يعتمد على الظروف الجوية.

وأضافت القاعدة أنها ترى حاليًا أن ضوء النهار وهدوء الرياح محدودين بحوالي 30 ميلا في الساعة (48 كيلومترا في الساعة).

يأتي ذلك بينما أعلن علماء، الأربعاء، عن انفصال واحد من أضخم جبال الجليد على الإطلاق عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن المارة قرب القارة أثناء تفتته.

وقال العلماء في جامعة سوانسي وهيئة المساحة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية إن الجبل الذي يزن نحو تريليون طن وحجمه 5800 كيلومتر مكعب انفصل عن الجرف الجليدي لارسن سي في القارة القطبية الجنوبية في الفترة من 10 إلى 12 يوليو/تموز.
 
وكان الجبل الجليدي على وشك الانفصال منذ شهور، وراقب العلماء خلال فصل الشتاء تطور اتساع الصدع في الجرف الجليدي باستخدام أقمار صناعية تابعة لهيئة الفضاء الأوروبية.
المصدر : رويترز
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