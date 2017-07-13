اليونسكو تدرج 21 موقعا جديدا لقائمة التراث العالمي

أدرجت لجنة التراث العالمي بمنظمة اليونسكو 21 موقعا جديدًا إلى قائمة المنظمة للتراث العالمي، في ختام دورتها السنوية الحادية والأربعين في مدينة "كراكوف" ببولندا، الخميس.

كما وسعت اللجنة أو عدلت حدود خمسة مواقع موجودة بالفعل في القائمة، وبذلك يصل عدد المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي إلى 1073 موقعًا.

وقد شهدت أنغولا وإريتريا إضافة مواقعهما إلى القائمة لأول مرة، فضلا عن ذلك أضافت اللجنة موقعًا واحدًا إلى قائمة التراث العالمي المعرض للخطر وهو موقع مدينة الخليل القديمة، كما أضيف المركز التاريخي لمدينة فيينا إلى هذه القائمة.

وأزالت اللجنة ثلاثة مواقع أخرى، حيث وافقت اللجنة على سحب حديقة سيمين الوطنية (إثيوبيا) ومتنزه كوموي الوطني (كوت ديفوار) من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.

وتم إدراج موقع مدينة الخليل القديمة في قائمة التراث العالمي وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر والتي تضم حاليا 54 موقعًا.

وقررت اللجنة إجراء تخفيض كبير في محيط الموقع الجورجي لكاتدرائية باغراتي ودير جيلاتي، وسحبت دير جيلاتي بجورجيا من قائمة التراث العالمي المعرض للخطر.