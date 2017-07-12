شاهد: كعكة على شكل بطل "صراع العروش" بـ27 ألف دولار

أبدع مخبز برودواي بيكاري بدبي في صنع قالب حلوى (كعكة) ضخم يصور أحد الممثلين الرئيسيين في المسلسل التلفزيوني الملحمي الشهير (جيم أوف ثرونز) أو صراع العروش.

وصُنع قالب الحلوى، الذي قدر ثمنه بـ27 ألف دولار، من فندان السكر ومعجون السكر، ويصور الممثل تيريون لانستر جالسًا على كرسي العرش المعدني وممسكًا بكأس نبيذ مصنوعة من الذهب.

ويزن قالب الحلوى أو الكعكة نحو 55 كيلوغرامًا ويضم نحو 30 غرامًا من الذهب الصالح للأكل، أُضيفت بناء على طلب الزبون، وصُنع قالب الحلوى هذا ليكفي نحو 100 شخص.

وقال المخبز إن هذه الكعكة، أو قالب الحلوى الضخم، أعدت لصالح عميل نظم حفلًا موضوعه (جيم أوف ثرونز) بدبي واستغرقت 3ثلاثة أسابيع مشيرًا إلى أن أفضل المكونات استخدمت في صنعها.

وأكد دومينيك صامويل، كبير الطهاة في مخبز برودواي بيكاري، أن هذه الكعكة مصنوعة من أكثر أنقى المواد الطبيعية.

وتابع "نستخدم أفضل وأفخم المكونات من أرجاء العالم، فالشوكولاتة من بلجيكا وهي أفخم شوكولاتة في السوق، والطحين (الدقيق)، السكر، كل شيء جُلب من أنحاء العالم".

وقال "أحضرنا مكونات من أمريكا إلى أستراليا إلى مدغشقر، نستخدم حبوب فانيليا نقية في قوالب حلوانا، لا نستخدم محلول الفانيليا، لا نستعين بأي أشياء خارجية بل نحضر كل شيء في المخبز، لا نستخدم شيئا مُعبأ أو جاهزًا للاستخدام (محضر مسبقا) لكننا نقوم بكل شيء من البداية".

وأردف "عمل في صنع هذه الكعكة فريق يتألف من 20 طاهيًا واستمر العمل نحو أربع ساعات يوميًا لمدة ثلاثة أسابيع وبالتالي فقد استغرق صنعها 1600 ساعة عمل".

ونشر المخبز فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية صنع قالب الحلوى، وجذب الفيديو ألاف المشاهدات، وقالت زوفي شان مديرة الاتصالات في مخبز برودواي بيكاري إن موضوعات قوالب الحلوى هي التي تميز مخبزها.

وأضافت "موضوعات قوالب الحلوى الخاصة بنا، هي التي تعطينا ميزة خاصة، لو نظرت بعناية لقالب الحلوى سوف ترى، حتى، أثر جرح في وجه تيرون (تيرون لانستر الممثل في مسلسل صراع العروش) وعينيه، يبدو الأمر وكأن لدينا فنانين هنا، فهو أقرب لكونه عملًا فنيًا".

وأوضح المدير التنفيذي للتسويق في المخبز أن قالب الحلوى سُلم للعميل، الذي صُنع خصيصًا له، في يوم 30 يونيو/حزيران من أجل الحفل الذي أُقيم في ذات اليوم.

ويُزين نموذج بالحجم الطبيعي لقالب الحلوى، حاليًا، زاوية في المخبز وذلك تزامنًا مع اقتراب الموسم السابع لمسلسل (جيم أوف ثرونز) الذي يبدأ عرضه على قناة إتش.بي.أو (هوم بوكس أوفيس) يوم 16 يوليو/تموز.