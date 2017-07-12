البث الحي
منوعات

شاهد: انفصال جبل جليد ضخم في القارة القطبية الجنوبية

12/7/2017

قال علماء في بريطانيا إن واحدا من أضخم جبال الجليد على الإطلاق انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن المارة قرب القارة أثناء تفتته.

وقال العلماء في جامعة سوانسي وهيئة المساحة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية إن الجبل الذي يزن نحو تريليون طن وحجمه 5800 كيلومتر مكعب بدأ الانفصال عن جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية منذ أيام.

وكان الجبل الجليدي على وشك الانفصال منذ شهور، وراقب العلماء خلال فصل الشتاء تطور اتساع الصدع في الجرف الجليدي باستخدام أقمار صناعية تابعة لهيئة الفضاء الأوربية.

وتنفصل جبال جليدية كبيرة عن القارة القطبية الجنوبية بشكل طبيعي ولذلك لا يربط العلماء بين حدوث الصدع وظاهرة تغير المناخ الناتجة عن البشر. لكن هذه الكتلة الجليدية كانت جزءا من شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية التي شهدت زيادة في درجات الحرارة بشكل سريع في العقود الأخيرة.

المصدر : رويترز
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)