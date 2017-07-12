شاهد: انفصال جبل جليد ضخم في القارة القطبية الجنوبية

قال علماء في بريطانيا إن واحدا من أضخم جبال الجليد على الإطلاق انفصل عن القارة القطبية الجنوبية ليشكل مخاطر على السفن المارة قرب القارة أثناء تفتته.

وقال العلماء في جامعة سوانسي وهيئة المساحة البريطانية للقارة القطبية الجنوبية إن الجبل الذي يزن نحو تريليون طن وحجمه 5800 كيلومتر مكعب بدأ الانفصال عن جرف جليدي في القارة القطبية الجنوبية منذ أيام.

وكان الجبل الجليدي على وشك الانفصال منذ شهور، وراقب العلماء خلال فصل الشتاء تطور اتساع الصدع في الجرف الجليدي باستخدام أقمار صناعية تابعة لهيئة الفضاء الأوربية.

وتنفصل جبال جليدية كبيرة عن القارة القطبية الجنوبية بشكل طبيعي ولذلك لا يربط العلماء بين حدوث الصدع وظاهرة تغير المناخ الناتجة عن البشر. لكن هذه الكتلة الجليدية كانت جزءا من شبه جزيرة القارة القطبية الجنوبية التي شهدت زيادة في درجات الحرارة بشكل سريع في العقود الأخيرة.