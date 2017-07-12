شاهد: "الصنوبر" يوظِّف مئات الأسر بجبل لبنان

تنتج غابات قرية رأس المتن بجبل لبنان محصولًا حيويًا للبنان، فهذه أشجار الصنوبر التي توفر بذورها فرص عمل لكثير من السكان المحليين.

تنتج رأس المتن من 60 إلى 70% من بذور الصنوبر في لبنان، وتعيش حوالي 250 أسرة من الدخل المستمد من هذا المحصول.

يصف تاجر الصنوبر، رجاء صالحة، أشجار الصنوبر "بالرمز الثاني للبنان" بعد الأرز.

ويتعين تسلق الأشجار من أجل جمع بذور الصنوبر من الأفرع، ويتم وضعها بعد ذلك على الأرض حتى تستطيع أشعة الشمس فتحها وإخراج المكسرات الثمينة من الداخل.

إنها عملية قد تستغرق شهرين، لكن صالحة يعتقد أنها الطريقة الصحيحة لجمع الحصاد.

ويقول صالحة إن أشجار الصنوبر تنتج في لبنان ما بين 500 إلى 800 طن من المكسرات البيضاء سنويًا.

ويوضح صالحة أنه يستطيع بيع الكيلوغرام الواحد من بذور الصنوبر بين 46 و 48 دولارًا بحسب نوعية وحجم البذرة وطريقة إنتاجها.

وتوفر هذه الصناعة فرص عمل لكثير من النساء، وتجمع جوانا صالحة بذور الصنوبر منذ 25 عامًا.

وعادة ما تقوم سيدات بالمرحلة النهائية من تنظيف وفرز المكسرات، وفقًا لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

وتعتبر لبنان من أكبر منتجي بذور الصنوبر في العالم، ويساعد على توظيف مئات الأسر، ويوجد أكبر عدد من منتجي بذور الصنوبر في قرية رأس المتن بجبل لبنان.