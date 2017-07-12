شاهد: "الباندا الأولمبية" تلد ذكرًا في بيجين

ذكرت مصادر محلية، الثلاثاء، إن جينغ جينغ، الباندا التي تحمل اسم "التميمة الأوليمبية" في العاصمة الصينية بيجين، قد أنجبت ديسمًا (صغير الدب) ذكرًا.

ولد صغير الباندا الذي يبلغ وزنه 189 غرامًا، في تمام الساعة 12:33 مساء الاثنين، وفقًا لقاعدة بحوث تشنغدو لتربية الباندا العملاقة، وهو في حالة صحية جيدة.

وتلك هي الولادة الثانية لجينغ جينغ بعد ولادة التوائم الذكور في أغسطس/آب 2015.

وسمى جينغ جينغ، الذى ولد في أغسطس 2005، على اسم واحد من خمس تمائم من أولمبياد بيجين 2008، على الرغم من أن تصميم التميمة كان يقوم على شقيقتها الكبرى ماوماو.

جينغ جينغ هي من "الأسرة الأولمبية"، ولد والدها كوبي في نفس اليوم الذي افتتح فيه أولمبياد برشلونة في عام 1992، وولدت والدتها يايا يوم افتتاح دورة الألعاب الآسيوية في بيجين عام 1990.

والباندا من الأنواع المهددة بالانقراض بسبب معدلات التكاثر المنخفضة للغاية في البرية، أما في الأسر غالبًا ما تلد التوائم وأحيانا حتى ثلاثة أضعاف، حيث الاهتمام والرعاية.

وحتى الآن من هذا العام، ولد 5 دياسم من الباندا في القاعدة التي تفتخر بكونها مركز تربية الباندا العملاقة الرائدة في العالم.