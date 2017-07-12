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شاهد: إعادة بناء معركة من الحرب العالمية الأولى في ذكراها المائة

12/7/2017

تجمع مئات الأشخاص، السبت، في قرية فيغونوششى بمنطقة بريست في روسيا البيضاء على بعد حوالى 260 كيلومتر من العاصمة مينسك للاحتفال بمرور 100 عام على معركة الحرب العالمية الأولى.

وقام عشاق التاريخ بإعادة بناء معركة وقعت بين القوات الروسية والألمانية في يوليو/تموز 1917، وكانت روسيا البيضاء بعد ذلك جزءًا من الإمبراطورية الروسية، والقرية كما قال منظمو إعادة الإعمار، على خط المواجهة وتم تدميرها بالكامل بعد عامين من القتال.

ومن خلال إعادة بناء المعركة، أراد المنظمون إظهار ما كانت عليه الحياة آنذاك، مثل الجنود في ساحة المعركة في الحرب العالمية الأولى.

وقال منظمو الحدث إنه  ما زال من المهم جدًا معرفة الحرب وتذكرها، في محاولة لاستعادة إرث الحرب العالمية الأولى.

وأنهت الثورة البلشفية في عام 1917 تورط روسيا في الحرب، وبالنسبة لمعظم القرن العشرين كان يشار إليها في الاتحاد السوفياتي بأنها حرب الإمبرياليين.

ولكن  ومع الذكرى المئوية للحرب، يعيد سكان قرية فيغونوششي اكتشاف الحرب التي أودت بحياة الملايين من الجنود والمدنيين.

المصدر : رويترز
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