شاهد: أكبر منشأة ترفيهية "افتراضية" في طوكيو

افتتحت شركة البرمجيات اليابانية والألعاب، بانداي نامكو، أكبر منشأة ترفيهية افتراضية في اليابان، الأربعاء.

وتبلع مساحة "منطقة الواقع الافتراضي" 3500 متر مربع، وتقع في قلب منطقة التسوق والترفيه في شينجوكو بطوكيو، وتضم 15نوعا مختلفا من ألعاب الواقع الافتراضي بما في ذلك ماريو كارت، والصيد، وركوب الدراجات في السماء على دراجة مجنحة.

وقال جونيتشيرو كويا، المنتج التنفيذى لوحدة أعمال تسلية بانداي، إن فكرة الموقع هو تشجيع الناس على "تفقد أنفسهم" داخل الألعاب والمباريات الافتراضية.

سوف تكون منطقة الواقع الافتراضي مفتوحة لفترة محدودة لم يكشف عنها من 15 يوليو.