شاهد: "أكبر بصمة ديناصور بالعالم" تسعى لدخول قائمة التراث العالمي

تسعى السلطات البوليفية للحصول على موافقة اليونسكو لوضع جدار عمودي يحمل آلاف من آثار أقدام الديناصورات فيما يعتبر أكبر تجمع للآثار الديناصورات في العالم، على قائمة التراث العالمي.

ويبلغ طول الجدار 100 متر (328 قدما) يحتوي على آلاف البصمات المطبوعة في الصخور من مجموعة متنوعة من أنواع الديناصورات، بما في ذلك أكبر بصمة ديناصور في العالم.

في مدينة سوكري البوليفية تقع كال أوركو، أو حديقة كريستاسيكو، وهي عبارة عن لوح جبلي ضخم من الجدار يعطي الزوار لمحة عما كانت عليه الأرض منذ نحو 70 مليون سنة عندما كانت الديناصورات تجوب المنطقة.

في ذلك الوقت، هذه المنطقة من سوكري كانت أرضًا خصبة وكانت موقعًا تقصده الديناصورات لشرب الماء، ووفقا للخبراء، فإن مشي الديناصورات على المصارف الموحلة من النهر هي ما تسبب بوجود آثار أقدام بقيت متحجرة لملايين السنين.

وتم اكتشاف كال أوركو عن طريق الصدفة في عام 1964 أثناء العمل لاستخراج الحجر الجيري من المنطقة وكان يعتقد أصلًا أن تحتوي على أكثر من 5000 بصمة.

ويقول المحققون، بمن فيهم كريستيان ماير من متحف التاريخ الطبيعي في بازل، إن أكثر من 20 ألف بصمة ديناصورية فردية قد تم حسابها من تسعة أنواع مختلفة، وقد اعتبر ماير ذلك أكبر بصمة طبعها ديناصور على الإطلاق.

وقد أصبح الموقع أيضا واحدة من الوجهات الأكثر شهرة في بوليفيا، حيث يقصده أكثر من 180 ألف زائر سنويًا حريصين على التقاط الصور بالقرب من أثار أقدام الديناصورات الضخمة.

وستقدم بوليفيا طلبا لليونسكو للحصول على وضع الجدار في قائمة التراث العالمي في 30 سبتمبر/أيلول، كما أن الأعمال التحضيرية في الموقع تعزز المساعدة في ترشيحها.

يشار إلى أن الوضع في قائمة التراث العالمي يجلب معه العديد من الفوائد مثل التمويل الدولي لحماية الآثار، والمحافظة على البيئة، ويعطي المنطقة دفعة قوية.