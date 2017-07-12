شاهد: أقمار صناعية تعرض أي فيديو في أي مكان على الأرض

تقوم شركة بريطانية بأخذ صور رصد الأرض إلى مستوى جديد من خلال إطلاق كوكبة من الأقمار الصناعية، حيث تقدم فيديو ملون من الفضاء من أي مكان على الأرض إلى أي عميل تجاري.

وتقول شركة إيرث آي "Earth-i" إنها ستطلق النموذج الأولي من كوكبة الأقمار الصناعية الخاصة بها في وقت لاحق من هذا العام، والدفعة الأولى مكونة من خمسة أقمار صناعية تجارية ستطلق في أوائل 2019.

وقد تم تصميم النموذج الأولي وبنيته من قبل شركة سوري ساتليت تيشنولوغي لت (ستل SSTL) وهي أصغر من أقمار رصد الأرض التقليدية، ولكن يمكن تكليفها بالإشارة إلى هدف معين وفيلم فيديو عالي الوضوح بالألوان.

وذكرت (ستل) إنه في السابق كان الأمر صعب جدًا، حفاظًا على الحكومات والمؤسسات البحثية، بينما أصبح رصد الأرض من الفضاء الآن في متناول العديدين.

وقال أندرو كاوثورن، مدير مراقبة الأرض في جامعة جنوب المحيط الهادئ "إننا كشركة مصنعة للأقمار الصناعية تخلق بعض الفرص الجيدة بالنسبة لنا ولكنها جيدة أيضا بالنسبة للصناعة الفضائية ككل لأن المزيد من الناس هناك يفعلون هذا النوع من الأشياء ويستخدمون بيانات الأقمار الصناعية وكلما ازدادت صناعة الفضاء".

وستوفر الكوكبة صورًا ثابتة أو أهدافا متحركة مثل المركبات والسفن والطائرات، مع إعادة النظر في نفس الموقع عدة مرات في اليوم.

وتقول شركة إيرث آي إن البيانات التي لا تقدر بثمن سوف تكون متوفرة للشركات التي تحاول مراقبة بعض الأنشطة أو التنبؤ بالأحداث المستقبلية.

وقال ريتشارد بلين، الرئيس التنفيذي لشركة إيرث آي "في طليعة استخدام هذا النوع من البيانات، تجار السلع والشركات التي ترغب في فهم النظام البيئي من أعمالهم الخاصة وسلسلة التوريد الخاصة بهم وعلى نطاق عالمي كيف يمكن أن تتأثر ذلك".

وتابع "على سبيل المثال لدينا القدرة على مراقبة موانئ خام الحديد وممرات الشحن في جميع أنحاء العالم للبدء في فهم ورسم رؤى حول مستوى الاستهلاك والإنتاج وكيف يمكن أن يؤدي بدوره تحركات الأسعار".

وتقول الشركة إن البيانات التي تم جمعها ستكون واسعة جدًا لأنها تريد شركاء طرف ثالث للعمل على جميع التطبيقات المحتملة.

وأضافت "نحن نسميها بيانات الكواكب الكبيرة ومع تحليلات البيانات الكبيرة من خلال قوة الحوسبة التي أصبحت متاحة في الآونة الأخيرة، ونمو الذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، التي تنطبق على مثل هذه الكميات الضخمة من البيانات، والرؤى الجديدة المستمدة حول كوكبنا وتفاعلنا مع هذا الكوكب، هي ما تتحرك هذه الصناعة بالتحديد نحوه ".

وستكون أقمار إيرث آي، أقل حجمًا من معظم أقمار رصد الأرض، مما يحسن رؤية الكوكب، ولكن ليس كافيًا ليقدم مشاكل تتعلق بالخصوصية.

وتخطط الشركة لإطلاق المزيد من الأقمار الصناعية على دفعات من خمسة مع نمو الطلب، مما يتيح لها رصد أكثر تواترًا من نفس الموقع.