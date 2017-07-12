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منوعات|رومانيا

شاهد: آلة كاتبة من الحرب العالمية الثانية تباع في مزاد بـ52 ألف دولار

12/7/2017

يعتقد شخص ما في رومانيا أنه أخطأ خطأ عمره وبدد ثروة كبيرة، عندما باع آلة كاتبة قديمة، يجهل قيمتها، في سوق البرغوث بـ100 يورو فقط (115 دولار).

وفي الواقع كانت الآلة الكاتبة القديمة، في الواقع، آلة "إنيجما" وهو اسم يُطلق على أي آلة من عائلة الآلات الكهروميكانيكية الدوارة التي تستخدم لإنتاج الشيفرة السرية.

وكانت الآلة القديمة عبارة عن آلة تشفير لنقل الرسائل السرية بين الجيش الروماني والجيش الألماني الأول " فيرماخت 1″ خلال الحرب العالمية الثانية.

وكان الرجل الروماني الذي اشترى الآلة بـ100 يورو، قد عرضها للبيع في العاصمة بوخارست في مزاد علني على موقع "أرتمارك" على الإنترنت يبدأ بسعر 9000 يورو (10318 دولارًا)، حتى بيعت الثلاثاء بـمبلغ 45 ألف يورو (51575 دولارًا).

وكانت رومانيا حليفًا لألمانيا النازية حتى عام 1944، عندما حولت الجانبين إلى الحلفاء، ويقول المؤرخون إنه قد يكون هناك العديد من آلات التشفير الأخرى التي لم تكتشف بعد.

وفي الشهر الماضي، سجلت مؤسسة كريستيز، وهي دار مزادات الفنون الرائدة في نيويورك" مزادًا علنياً على الإنترنت عرضت خلاله آلة تشفير "إنيجما" بـ4 دوّارات من الحرب العالمية الثانية للبيع بمبلغ 547500 دولار.

وقد استخدمت الآلة الكاتبة لترميز وفك تشفير الرسائل المرسلة من قبل مختلف فروع الجيش النازي.

لكن عالم الرياضيات البريطاني آلان تورينغ وفريقه في مركز بليتشلي بارك في زمن الحرب البريطاني، قام بتصديع تلك الرموز.

وحسب بعض التقديرات، أدى عملهم إلى تقصير مدة الحرب بمقدار عامين.

المصدر : رويترز
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