شاهد:كاميرا توثق لحظة صدم سيارة لسائق دراجة

سجلت كاميرا مثبتة فوق خوذة لحظة اصطدام سيارة بسائق دراجة وفرارها هاربة من مكان الحادث.

وأظهرت اللقطات، التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، اثنين من الدراجين وهما يقودا دراجتيهما على إحدى الطرق السريعة في ولاية تينيسي الأمريكية.

وفجأة اصطدمت سيارة بأحد الدراجين والذي سقط على الأرض، قبل أن تنطلق السيارة مسرعة من مكان الحادث.

ونقل السائق المصاب إلى المستشفى لإجراء فحوص على ساقه اليسرى التي يقول إنه لا يمكنه تحريكها بشكل جيد.

وتمكنت السلطات من إلقاء القبض على سائق السيارة الذي قال إنه لم يشاهد سائق الدراجة ولم يشعر بأنه صدمه إلا بعد أن وصل إلى منزله.