حيلة عبقرية تمكن تلميذا من إجراء حوار مع وزير الدفاع الأمريكي

تمكن طالب أمريكي في المرحلة الثانوية من التقاط رقم هاتف وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس من خلال صورة على الإنترنت لأحد حراس الأمريكي الرئيس دونالد ترمب وهو يحمل ملفات في يديه.

واستطاع الطالب تيدي فيشر إجراء مقابلة لمدة 45 دقيقة مع ماتيس بعد أن اتصل به باستخدام رقم الهاتف الذي عثر عليه.

وعثر فيشر على رقم هاتف الوزير من خلال صورة مرفقة بمقال لصحيفة واشنطن بوست في موقع فيسبوك عن كيث شيلر، حارس الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، يظهر فيها شيلر وهو يمسك بعدد من المستندات بإحدى يديه.

وظهرت ملحوظة مكتوبة على ملصق على إحدى هذه المستندات تضمنت رقم الهاتف الشخصي لوزير الدفاع.

وقرر فيشر تجربة الرقم الهاتف والاتصال بالوزير، الذي لم يرد على الهاتف، مما دعا الطالب لترك رسالة صوتية يسأل فيها عن إمكانية إجراء مقابلة مع الوزير لصالح الصحيفة الخاصة بالمدرسة.

وقال كريس تومبلي، مدرس فيشر، إن تلميذه لم يكن يتصور أنه سينجح ولكن الوزير اتصل بهاتف المدرسة وترك رسالة شخصية لفيشر.

وتبين للفريق الصحفي للمدرسة بعد محاولات مع مساعدي الوزير للتثبت من حقيقة موافقة وزير الدفاع الأمريكي على إجراء مقابلة مع الصحفي الصغير أن الجنرال مستعد للتحدث للصحفي الصغير لمدة 15 دقيقة، أضيف إليها فيما بعد 30 دقيقة أخرى.

وطرح فيشر جميع الأسئلة التي أعدها على الوزير، بما في ذلك أسئلة تعد شائكة وتطرق في أسئلته إلى الصراعات في الشرق الأوسط وعلاقة الولايات المتحدة بإيران وحلف شمال الأطلسي.

وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع الأمريكي نصح فيشر بالتركيز على دراسة التاريخ، قائلا له: "مهما فعلت في حياتك الوظيفية، فلن تخطئ إذا بقيت على اهتمامك بالتاريخ".

وقال الوزير إنه شخصيا لو كان يعلم ما سيؤول إليه الأمر بالنسبة لمستقبله الوظيفي لاهتم أكثر بالتاريخ "لأنه ليس هناك شيء جديد تحت الشمس حقا باستثناء تقنيات البشر".

وبرر ماتيس اتصاله بالتلميذ فيشر بأنه أراد الإبقاء على التواصل مع التلاميذ "لأني أعتقد أننا ندين للصغار بإعطائهم ما تعلمناه في طريقنا، وذلك حتى ترتكبوا أخطاءكم الخاصة بكم وليس أخطاءنا".

وحذفت الصحيفة الصورة التي تتضمن رقم وزير الدفاع.