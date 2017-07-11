البث الحي
منوعات

شاهد: فوانيس على شكل الباندا في هامبورغ

11/7/2017

في خضم الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هامبورغ، اقتنص زوار حديقة "إنزل بارك" الفرصة لتغيير المشهد ورؤية الباندا والطاووس في شكل فوانيس أضاءت سماء هامبورغ ضمن مهرجان الفوانيس الصينية

مهرجان "تسيقونغ السنوي للفوانيس " يعد تقليدا عريقا في بلدة تسيقونغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، ويعود المهرجان إلى عهد أسرة تانغ (618-907)، وهذا العام، شكلت الفوانيس جزءا من زخارف قمة مجموعة العشرين لعام 2017 في هامبورغ.

ووفقا لهوانغ دي تشون، مدير هذه الحملة العالمية، فإن المهرجان في هامبورغ يحتل 1.7 هكتار، ويضم 23 مجموعة من الفوانيس، وتستند معظم أنماط الفوانيس على اهتمامات الألمان بالثقافة الصينية، مثل الحيوانات والتحف والأساطير الصينية.

وبدأ مهرجان الفوانيس في هامبورغ يوم 6 يوليو ويستمر لمدة 10 أيام وهو مفتوح للسياح والقادة وكل المجموعات التي تحضر قمة مجموعة العشرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
المزيد من منوعات

اختفاء مسلة غامضة في الصحراء الأمريكية بعدما أثارت تكهنات مختلفة (فيديو)

اختفت المسلة الغامضة بعد أيام من العثور عليها (تويتر)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا

أنكر صلته بالمبلغ.. توقيف رئيس سابق لحيازته 18 ألف دولار

الرئيس الهندوراسي السابق مانويل زيلايا (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

أم تضع مولودا يحمل أجساما مضادة لفيروس كورونا

(غيتي)

ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر كان يرتديه مارادونا خلال لعبه مع فريق أرجنتيني في 1993 (رويترز)