شاهد: فوانيس على شكل الباندا في هامبورغ

في خضم الاحتجاجات العنيفة التي شهدتها هامبورغ، اقتنص زوار حديقة "إنزل بارك" الفرصة لتغيير المشهد ورؤية الباندا والطاووس في شكل فوانيس أضاءت سماء هامبورغ ضمن مهرجان الفوانيس الصينية

مهرجان "تسيقونغ السنوي للفوانيس " يعد تقليدا عريقا في بلدة تسيقونغ بمقاطعة سيتشوان جنوب غرب الصين، ويعود المهرجان إلى عهد أسرة تانغ (618-907)، وهذا العام، شكلت الفوانيس جزءا من زخارف قمة مجموعة العشرين لعام 2017 في هامبورغ.

ووفقا لهوانغ دي تشون، مدير هذه الحملة العالمية، فإن المهرجان في هامبورغ يحتل 1.7 هكتار، ويضم 23 مجموعة من الفوانيس، وتستند معظم أنماط الفوانيس على اهتمامات الألمان بالثقافة الصينية، مثل الحيوانات والتحف والأساطير الصينية.

وبدأ مهرجان الفوانيس في هامبورغ يوم 6 يوليو ويستمر لمدة 10 أيام وهو مفتوح للسياح والقادة وكل المجموعات التي تحضر قمة مجموعة العشرين.