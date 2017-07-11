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شاهد: زيت الورد البلغاري.. رمز وطني للبلاد

11/7/2017

تعتبر بلغاريا المنتج الوحيد لزيت الورد في الاتحاد الأوربي هو رمز وطني والأجود في العالم وفوق ذلك فإن قطاف الورد يوفر العمل لـ 40 ألف عامل موسمي خلال شهر.

وزيت الورد البلغاري مصدر للصناعات الصيدلانية في ألمانيا وأمريكا، وتصنع الشركات الواقعة فيما يسمى بـ "وادي الورود" وسط بلغاريا، زيوتا عطرية ذات صفات عطرية غنية.

وأظهرت دراسات أن زيت الورد المصنوع في بلغاريا يتكون من 265 عنصرا من المواد العطرية، ما يجعله أحد أغنى المواد من هذا الصنف في العالم ويصر منتجو زيت الورد على إدراجه في السجل الأوربي للماركات المحفوظة باسم " زيت الورد البلغاري".

وهناك تجارب لتنويع استخدام هذه المادة الثمينة خارج مجال صناعة العطور والصناعات التجميلية، حيث يكثر في الأعوام الأخيرة استخدام زيت الورد في بعض المنتجات الصيدلانية في ألمانيا والولايات المتحدة. أما في اليابان فإن هذه المنتجات تُستخدم في الطباخة، حيث تشتهر هناك الحلويات والعلك بنكهة الورد. 

المصدر : الجزيرة مباشر + وسائل إعلام
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